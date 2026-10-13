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Большой нефтяной терминал РФ в Ростове сгорел после удара Украины

05:50 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: пожар на нефтяном терминале (скриншот)

В российском Ростове-на-Дону сгорел резервуарный парк нефтяного терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов. До удара объект мог переваливать до 2,5 млн. тонн нефтепродуктов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным журналистов, после удара на территории терминала не осталось невредимых топливных резервуаров. Объект ранее был известен под названием "Юг Руси" и использовался для работы с нефтепродуктами.

До поражения пропускная способность терминала составила 2,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. У его причала могли одновременно находиться два судна водоизмещением от 3 до 5 тысяч тонн.

Украина готова прекратить удары по НПЗ при одном условии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам главы государства, прекращение ударов по энергетике возможно уже сейчас, однако российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к такому шагу.

Зеленский подчеркнул, что любые меры по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

В то же время, Financial Times со ссылкой на источники писало, что США усилили давление на Украину, требуя прекратить атаки на российские НПЗ.

По информации издания, Вашингтон также угрожал прекратить обмен важной разведывательной информацией с Киевом, если удары продолжатся.

10 октября сообщалось, что в Ростове вспыхнул пожар на нефтяном терминале после атаки.

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