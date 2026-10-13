Большой нефтяной терминал РФ в Ростове сгорел после удара Украины

По данным журналистов, после удара на территории терминала не осталось невредимых топливных резервуаров. Объект ранее был известен под названием "Юг Руси" и использовался для работы с нефтепродуктами.

До поражения пропускная способность терминала составила 2,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. У его причала могли одновременно находиться два судна водоизмещением от 3 до 5 тысяч тонн.

Украина готова прекратить удары по НПЗ при одном условии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам главы государства, прекращение ударов по энергетике возможно уже сейчас, однако российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к такому шагу.

Зеленский подчеркнул, что любые меры по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.