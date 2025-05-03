Великий Бурлук под массированным ударом РФ: масштабный пожар, пострадали люди (фото, видео)

Обстрелы Великого Бурлука

Великий Бурлук - поселок Купянского района Харьковской области. До 2020 года административный центр Великобурлукского района.

Поселок расположен на левом берегу реки Великий Бурлук. Основан как село Шевелевка, позже переименован.

Отметим, что россияне уже не впервые обстреливают Великий Бурлук. Например, 14 февраля прошлого года оккупанты ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. В общем погибли 5 человек, еще 5 были ранены.

Также российские войска ударили ракетой С-300 по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области 10 октября 2023 года. Три человека получили ранения. Также пострадал и сотрудник полиции.

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