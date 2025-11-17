ua en ru
Большой бизнес должен быть приоритетным направлением политики безопасности, - CFO Метинвеста

Понедельник 17 ноября 2025 12:47
UA EN RU
Большой бизнес должен быть приоритетным направлением политики безопасности, - CFO Метинвеста Фото: CFO Метинвеста Юлия Данкова (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Большой бизнес как основа экспортной экономики должен стать приоритетным направлением государственной политики безопасности во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление финансового директора Группы Метинвест Юлии Данковой.

По ее словам, компании ожидают от власти, прежде всего, гарантий безопасности, прогнозируемой тарифной и налоговой политики, а также поддержки в решении кадрового кризиса.

Данкова подчеркивает, что рост налоговых поступлений в бюджет не связан с улучшением финансовых результатов крупного бизнеса.

"Динамика финансовых показателей нашей группы точно не положительна. Рост налоговых поступлений связан с увеличением ставки военного сбора с 1,5 до 5%, индексацией ресурсных налогов, платы за землю и т.д.", - отметила она.

Она также акцентировала, что в 2024 году Метинвест уплатил в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов - это на 36% больше, чем в 2023-м. Компания ожидает удержать примерно этот уровень, несмотря на остановку части мощностей.

Ключевой задачей для государства, по словам Данковой, является обеспечение безопасности - как физической, так и инвестиционной.

"Украина нуждается в гарантиях безопасности инвестиций, чтобы восстановить доверие инвесторов и привлекать капитал. Для государства большой бизнес должен быть приоритетным направлением политики безопасности, поскольку именно большой бизнес строит основу для развития малых и средних предприятий и сильной экономики", - подчеркнула CFO Метинвеста.

Еще одним приоритетом для государства должна стать стабильная и прогнозируемая тарифная политика государственных монополий, отметила Данкова: сейчас, к примеру, "Укрзализныця" практикует переложение ущерба от пассажирских перевозок на грузовые тарифы, в то время как в развитых странах социальные услуги компенсируются через публичные сервисные обязательства, а не за счет частного бизнеса. А Ингулецкий ГОК не работает из-за высоких тарифов на передачу электроэнергии - это создает также риск остановки других предприятий, а следовательно - падение налоговых поступлений.

Еще один критический блок - кадровая политика и дефицит рабочей силы: по оценке CFO Метинвеста, не хватает как квалифицированных специалистов, так и рабочего персонала, а дефицит кадров на предприятиях достигает 20%.

Она связывает это с мобилизацией, миграцией населения и ухудшением ситуации с подготовкой квалифицированных кадров, подчеркивая, что бизнес самостоятельно интегрирует мобилизованных работников, но ожидает поддержки со стороны государства.

Впрочем, несмотря на риски и военные условия, Метинвест продолжает инвестировать в украинские и зарубежные проекты. Но реализация этих планов напрямую зависит от того, сделает ли государство большой бизнес приоритетом своей безопасности, тарифной и кадровой политики, резюмировала финансовый директор.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен.

Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

