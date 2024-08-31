ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крупный военный подрядчик США продавал конфиденциальные технологии Китаю, России и Ирану

Суббота 31 августа 2024 05:17
UA EN RU
Крупный военный подрядчик США продавал конфиденциальные технологии Китаю, России и Ирану Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Американский оборонный подрядчик RTX Corp. согласился заплатить штраф в размере 200 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения правительства США в том, что он нарушил экспортный контроль, передав конфиденциальные технологии противникам страны, таким как Китай, Россия и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение, объявленное в пятницу Государственным департаментом, состоялось после того, как RTX добровольно уведомила о нарушениях, которые, по ее словам, возникли из-за неправильной классификации оборонных статей согласно Правилам международной торговли оружием (ITAR).

Несоблюдение дочерними компаниями RTX экспортного контроля США привело к тому, что чувствительная технология попала в Китай и, в некоторых случаях, вернулась в США, где она была включена в список систем военной авиации, включая Air Force One.

Нарушения в основном произошли в компании Rockwell Collins Inc. , аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественницей RTX United Technologies Corp. Половина урегулирования приостановлена при условии, что RTX использует деньги для укрепления своих программ соответствия.

В ходе отчета о прибылях в июле компания сообщила, что выделила почти 1 миллиард долларов на рассмотрение результатов трех государственных расследований.

Напомним, Российская Федерация зависит от своих партнеров Китая, Ирана, КНДР, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения.

К примеру, в российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компонентов иностранного производства, а ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России