Крупный военный подрядчик США продавал конфиденциальные технологии Китаю, России и Ирану

Американский оборонный подрядчик RTX Corp. согласился заплатить штраф в размере 200 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения правительства США в том, что он нарушил экспортный контроль, передав конфиденциальные технологии противникам страны, таким как Китай, Россия и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Соглашение, объявленное в пятницу Государственным департаментом, состоялось после того, как RTX добровольно уведомила о нарушениях, которые, по ее словам, возникли из-за неправильной классификации оборонных статей согласно Правилам международной торговли оружием (ITAR).

Несоблюдение дочерними компаниями RTX экспортного контроля США привело к тому, что чувствительная технология попала в Китай и, в некоторых случаях, вернулась в США, где она была включена в список систем военной авиации, включая Air Force One.

Нарушения в основном произошли в компании Rockwell Collins Inc. , аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественницей RTX United Technologies Corp. Половина урегулирования приостановлена при условии, что RTX использует деньги для укрепления своих программ соответствия.

В ходе отчета о прибылях в июле компания сообщила, что выделила почти 1 миллиард долларов на рассмотрение результатов трех государственных расследований.