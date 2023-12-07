Большие пацифисты. Дипломат оценил возможность Латинской Америки предотвратить агрессию Венесуэлы

Спирин отметил, что как правило, почти все страны Латинской Америки - это миролюбивые страны, которые являются членами ООН и придерживаются принципов международного права.

"Те, кто нарушают базовые принципы ООН, они не пользуются поддержкой стран Латинской Америки. Сейчас нет такой информации, что кто-то в Латинской Америке поддерживает действия Венесуэлы, направленные на обострение конфликта", - подчеркнул эксперт.

Дипломат сообщил, что Украина в свою очередь подчеркнула необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН по делу "Гаяна против Венесуэлы".

Приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо, а также обе стороны - воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или расширить спор, или усложнить его решение.

"Решение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН", - сказал Спирин.

По его словам, нужно понимать, что страны региона будут пытаться предотвратить вооруженный конфликт, решить ситуацию с привлечением возможностей ООН.

"Но также должны учитывать, что ненаказанная агрессия России против Украины поощряет решение споров силой. Сейчас критически важно, чтобы регион продемонстрировал лидерство и не дал спору перерасти в конфликт", - подчеркнул дипломат.

Конфликт Венесуэлы с Гаяной

Венесуэла 3 декабря провела референдум об аннексии части соседней Гаяны. По словам властей, при явке 50% избирателей, результаты составили 95%. Однако на избирательных участках не было видно ни очередей, ни массового наплыва людей.

После проведения незаконного референдума Венесуэла объявила об аннексии территории Гаяны и мобилизовала армию.

Ранее мы сообщали, что Бразилия усилила границу в ответ на территориальные споры между соседями Гайаной и Венесуэлой.

Также мы писали о реакции Украины на референдум в Венесуэле.

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