Большое примирение: Китай возобновит экспорт редкоземов в США

Президент Китая Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты.
Об этом заявил, президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о достигнутой договоренности, Трамп подтвердил: "Да, согласился".
Заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора президента США с лидером Китая, задачей которого было урегулирование торговых противоречий, продолжавшихся в течение последних недель. По словам Трампа, переговоры завершились "очень положительным результатом", и теперь "не должно оставаться вопросов по сложности продукции на основе редкоземельных элементов".
Как сообщили два источника агентства, Китай временно предоставил экспортные лицензии поставщикам редкоземельных минералов, которые обслуживают трех ведущих американских автопроизводителей. Ожидается, что в ближайшее время старшие советники президента США проведут очередной раунд переговоров с китайской делегацией в Лондоне.
"Соглашение с Китаем уже находится на завершающей стадии", - заявил Трамп в пятницу.
Этот шаг может способствовать снижению напряжения в торгово-экономических отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.
В Женеве (Швейцария), США и Китай предварительно договорились о временной, на 90 дней, отмене большинства взаимных пошлин, введенных после инаугурации Трампа в январе. Это решение способствовало положительной динамике на финансовых рынках, которые опасались серьезных нарушений в сфере международной торговли.
Однако, несмотря на договоренности, в апреле Пекин принял решение приостановить экспорт широкого перечня критически важных минералов и магнитов, что привело к сбоям в цепях поставок для мировых автопроизводителей, производителей микросхем и оборонной промышленности.
В ответ президент Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей, достигнутых в Женеве, и дал распоряжение ограничить экспорт в КНР программного обеспечения для проектирования микросхем и некоторых других технологических решений. Китайская сторона эти обвинения отвергла и заявила о возможности принятия зеркальных мер.
Редкоземельные элементы и другие критические минералы остаются важным инструментом политического влияния для Китая. В то же время, администрация Трампа сталкивается с потенциальными внутренними вызовами, в частности в случае замедления экономики из-за ограниченного доступа к ключевым ресурсам.
С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент Трамп неоднократно анонсировал жесткие торговые меры в отношении партнеров США, однако часть из них впоследствии отозвал. Такая переменная тактика вызывает беспокойство среди международных лидеров и представителей бизнеса.
Добавим, что недавно компания Suzuki остановила выпуск популярного хэтчбека Swift. Причиной стало введение ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны Китая, который владеет около 90 процентов всех мировых поставок редкоземельных металлов.
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