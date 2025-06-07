Большое примирение: Китай возобновит экспорт редкоземов в США

Отвечая на вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о достигнутой договоренности, Трамп подтвердил: "Да, согласился".

Заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора президента США с лидером Китая, задачей которого было урегулирование торговых противоречий, продолжавшихся в течение последних недель. По словам Трампа, переговоры завершились "очень положительным результатом", и теперь "не должно оставаться вопросов по сложности продукции на основе редкоземельных элементов".

Как сообщили два источника агентства, Китай временно предоставил экспортные лицензии поставщикам редкоземельных минералов, которые обслуживают трех ведущих американских автопроизводителей. Ожидается, что в ближайшее время старшие советники президента США проведут очередной раунд переговоров с китайской делегацией в Лондоне.

"Соглашение с Китаем уже находится на завершающей стадии", - заявил Трамп в пятницу.

Этот шаг может способствовать снижению напряжения в торгово-экономических отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.