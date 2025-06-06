Жертва редкоземельных металлов: Suzuki прекращает выпуск популярного хэтчбека

Компания Suzuki остановила выпуск популярного хэтчбека Swift из-за нехватки редкоземельных металлов. Китай, на долю которого приходится около 90 процентов всех мировых поставок редкоземельных металлов, ввел ограничения экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Первым японским производителем, пострадавшим от этого решения, стал Suzuki: производство большинства версий Swift поставлено на паузу с 26 мая. По данным инсайдеров, производитель подтвердил информацию и заявил, что частично перезапустит сборку Swift на своем заводе в Сагаре (префектура Кумамото) 13 июня.

Полностью выпуск обещают возобновить после 16 июня: в Suzuki уверяют, что им удалось достичь определенности в отношении дальнейших поставок из Китая.

Влияние редкоземельных металлов на мировой автопром

Ограничения экспорта РЗМ со стороны Китая нарушили множество важнейших для автопроизводителей цепочек поставок. Так, сплавы с РЗМ применяются в производстве магнитов, которыми оснащаются двигатели для электромобилей и гибридов. Китай также ввел ограничения на вывоз магнитов, а вот экспортировать готовые двигатели все еще разрешено.

В связи с этим крупные американские производители уже рассматривают возможность переноса части производств в Китай. Ввезенных в США редкоземельных металлов им хватит лишь на несколько недель, сообщали инсайдеры.