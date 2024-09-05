Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля

Еще в обед среды, 4 сентября, могло показаться, что широко анонсированное накануне кадровое обновление Кабмина находится под угрозой срыва. Верховная рада проявила неожиданную субъектность и отказалась увольнять главу Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Ирину Верещук, которых планировалось перевести на другие должности. Учитывая ситуацию, увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы решили на голосование вообще не выносить – голосов явно бы не хватило.

Но спустя несколько часов проблемы, похоже, удалось решить. На вечернее заседание фракции "Слуги народа" пришел президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и кандидаты на назначение в Кабмин. По итогам встречи проблемные вопросы удалось урегулировать. Уже сегодня "большая перезагрузка" правительства должна завершиться.

Как Шмыгаль удержался на посту премьера

О масштабных кадровых перестановках в правительстве в очередной раз заговорили примерно в конце весны. С тех пор эта тема в кулуарах обсуждалась регулярно, но до реальных решений дело все никак не доходило.

Все парламентское лето, до конца июля, каждую пленарную неделю депутаты задавали друг другу, а иногда и журналистам, вопрос: так а что с Кабмином? И каждый раз рассмотрение этого вопроса переносилось по разным причинам, о чем тогда подробно писало РБК-Украина. Активно ходили даже разговоры о полной перезагрузке – смене премьер-министра, что автоматически привело бы к отставке всего состава правительства.

Наконец, в начале сентября кадровые вопросы наконец-то добрались до сессионного зала. По информации издания, один из мотивов – впереди украинскому руководству предстоит множество важных встреч, поездок, переговоров и саммитов, и к началу этого периода надо прийти со сформированной командой.

"И если не сделать сейчас, то мы уйдем в октябрь, а там кто знает, что будет: обстрелы, свет, вот это все. И решили все вопросы кадровые одним махом провести", – рассказывает собеседник в правящей партии.

В сухом остатке, Кабмин обновится более чем наполовину, Денис Шмыгаль остается на посту. Но главным выгодоприобретателем от кадровых рокировок собеседники РБК-Украина называют главу Офиса президента Андрея Ермака, который усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти.

Но еще в июле казалось, что кадровый вопрос зашел в тупик. По словам многочисленных собеседников издания во власти, проблема была в том, что в Офисе Зеленского видели первого вице-премьера Юлию Свириденко сменщицей премьера Дениса Шмыгаля. Эта идея имела поддержку со стороны главы ОП Ермака. Но против такой рокировки выступали, открыто или негласно, ряд других заметных фигур во власти, в частности, глава фракции СН Давид Арахамия.

Ольга Стефанишина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига (фото: Getty Images)

Последние склонялись к тому, чтобы ограничиться точечными перестановками и назначениями, например, заполнить месяцами пустующие кресла глав отдельных министерств. А против этого, в свою очередь, выступал уже Андрей Ермак.

Один из расхожих аргументов – за назначение той же Свириденко в Раде просто бы не набралось голосов. И если уволить Шмыгаля и не назначить ему замену, то все правительство оказалось бы в подвешенном состоянии.

"На самом деле, если бы было нужно, то Рада бы проголосовала за кого нужно. В итоге, уломали бы, укатали", – говорит один из опытных "слуг".

Но свою роль сыграли другие факторы. В частности, юридическая чистота смены главы правительства во время военного положения – ведь это привело бы к прекращению полномочий всего Кабмина, что запрещено при нынешнем правовом режиме.

Хотя собеседники РБК-Украина во власти говорили о возможности найти некие обходные пути, все равно после анализа участники процесса пришли к выводу, что с юридической точки зрения ротация Кабмина будет нечистой.

И если в самой Украине на это, в принципе, могли бы закрыть глаза, то этот вопрос, как оказалось, весьма важен для западных партнеров. Ведь премьер-министр Украины – по сути, ключевой "стейкхолдер" получения помощи, с ним подписываются всевозможные меморандумы и соглашения о грантах-кредитах и их условиях. И для западных столиц важно, чтобы не было ни малейших сомнений в легитимности того, кто в этих документах представляет Украину.

Кроме того, каких-то конкретных претензий к Шмыгалю за четыре с лишним года его премьерства не было. "Если увольнять, то за что?" – такой аргумент, среди прочих, использовали сторонники премьера. При желании, конечно, такие претензии можно было бы соорудить. Но как тогда выглядело бы назначение Шмыгаля на другую высокую должность – а Зеленский в любом случае хотел оставить его в своей команде. Наконец, Шмыгаль остался в Киеве в первые дни большой войны, был на знаменитом видео "Все мы тут", которое президент снял на селфи-камеру во дворе Банковой на второй день вторжения, и это далеко не последний по значимости аргумент.

Кроме того, его потенциальная сменщица Юлия Свириденко, как говорят, несколько опасалась повышения. "Быть премьером – это постоянно быть под огромным давлением", – объясняет собеседник.

В итоге, премьер-министр устоял, и на обозримую перспективу отставка ему точно не грозит. А вот сам Кабмин было решено переполовинить.

Причины увольнений и назначений в правительстве

"По сути, Ермак "разменял" Шмыгаля на всех, кто ему не нравится в Кабмине", – говорит другой источник РБК-Украина во власти.

В первую очередь, это, очевидно, относится к главе МИД Дмитрию Кулебе. Он один из немногих министров, имеющих собственный политический имидж и высокую медиа-активность. Кроме того, главным дипломатическим органом страны, как известно, является Офис президента, главным дипломатом – Зеленский лично. В то же время Кулеба был лично знаком и контактировал фактически со всеми ключевыми политиками Запада, вплоть до президента США Джо Байдена.

Тем не менее, как говорят в президентском окружении, Кулеба останется в команде и продолжит дипломатическую работу, возможно, в Брюсселе.

Кулебу на посту заменит его первый заместитель Андрей Сибига. Он кадровый дипломат, перед нынешним возвращением в МИД работал заместителем главы ОП, и в этом качестве принимал участие фактически во всех переговорах и встречах Зеленского, тянув на себе серьезный кусок внешнеполитической работы.

Зал Верховной рады 4 сентября (фото: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Уход Александра Камышина с поста главы Минстратпрома собеседники РБК-Украина объясняют по-разному. По одной из версий, у него возникали недоразумения с Минобороны – фактически, "партнерским" министерством для Минстратпрома. По другой версии, у него не ладилось с подчиненными ему военными предприятиями. "Он управленец из "большой четверки", а ему приходилось работать с людьми с гаечным ключом", – говорит собеседник РБК-Украина.

В любом случае, Камышин остается в команде власти и перейдет на работу в Офис президента, скорее всего, в статусе стратегического советника и будет заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. "Президент сказал, что Камышин на самом деле нужен ему в Офисе и что по сути он идет на повышение", – сказал один из нардепов, присутствовавших на заседании фракции СН.

На место Камышина ряд источников РБК-Украина прочили его заместителя Сергея Боева, но в итоге должность займет руководитель "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Уход Дениса Малюськи все во власти объясняют одинаково – "он просто устал". Малюська – один из немногих министров "первого призыва", который проработал на посту все время каденции Зеленского, с 2019 года. Министерство теперь возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Логика назначения в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС – это в первую очередь, наработка нормативно-правовой базы, и Минюст здесь является ключевым органом. Стефанишина сохранит за собой и нынешнюю должность, как и статус главного переговорщика с Евросоюзом.

Одно из самых неожиданных назначений – замглавы ОП Николай Точицкий возглавит министерство культуры и информационной политики. Этому решению удивились как многие собеседники РБК-Украина во власти, так и представители культурной сферы в социальных сетях. Ведь Точицкий – кадровый дипломат, всю жизнь до назначения в ОП в апреле этого года работал в структурах МИД и представительствах Украины за рубежом. В частности, во время большой войны отвечал в МИД за получение западной военной помощи.

Но собеседник РБК-Украина в президентском окружении уверяет, что в назначении Точицкого есть логика – его министерство хотят превратить в основном в министерство информационной политики (условный "Минстець" предыдущей власти), а собственно вопросы культуры отойдут на второй план.

Идея как-то усилить информационную политику на Банковой витала давно и на самом высоком уровне, обсуждали варианты и создания отдельного министерства, и некой отдельной госкомпании, условной "Укрпропаганды", которые занимались бы информационной борьбой с агрессорами и внутри Украины, и за ее пределами. А Точицкий, говорит собеседник РБК-Украина, как раз отвечал за разного информационные операции за рубежом, как в МИД, так и на Банковой. И его должность будет называться так: министр культуры и стратегических коммуникаций.

Давно ставился вопрос о возможном увольнении вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Но сама она с должности уходить не желала, причем до последнего момента, о чем и сообщила лояльным к ней депутатам. В итоге, голосов за ее увольнение не нашлось. Но позже стало известно, что Верещук перейдет на другую должность – замглавы Офиса президента, а в нынешней структуре власти это можно даже расценивать как некоторое повышение.

На место Верещук в Кабмин пока никого назначать не будут. Планируется, что ее структура войдет в состав Минвосстановления. Кроме того, еще до нового года может быть создано "министерство возвращения украинцев". Его предлагали возглавить нардепу от СН Марии Мезенцевой, но пока она отказалась.

После многомесячных дебатов само Минвосстановления пока решили все-таки не разделять на два и назначить туда руководителем Алексея Кулебу, замглавы ОП по региональной политике (как говорят в кулуарах, он до последнего не хотел туда идти, предпочитая остаться на Банковой). При этом должность Кулебы будет звучать так: вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий.

В течение следующих двух месяцев от его министерства должны юридически отделить Мининфраструктуры – так депутатам от СН объяснили на заседании фракции. Кто может стать главой последнего – пока неизвестно. При этом некоторые собеседники издания вообще сомневаются, что это разделение случится в обозримом будущем.

Алексей Кулеба (фото: Getty Images)

Едва не сорвалось назначение Виталия Коваля министром аграрной политики. Депутаты не дали голосов за его увольнение с нынешней должности – главы Фонда госимущества. Собеседники РБК-Украина в СН называли разные причины: от того, что депутаты не успели вовремя дойти до зала до тихого саботажа.

Так, условная "группа Павлюка" в СН выступала против назначения Коваля министром агрополитики, потому решила зарубить этот процесс на корню, не отпустив его с ФГМ. Еще один собеседник в СН рассказал, что провал голосования за увольнение Коваля произошел из-за того, что в аграрном комитете поддерживают нынешнего и.о. главы Минагро Тараса Высоцкого и хотели сохранить его в министерстве. В итоге на заседании фракции нардепов успокоили, пообещав, что он останется в Минагро.

Другие вероятные назначения большого ажиотажа не вызвали. Матвей Бедный останется во главе Минспорта уже без приставки "и.о.". Светлана Гринчук из Минэнерго займет пост главы Минэкологии (к экс-руководителю Руслану Стрельцу, как сказали изданию, "накопился ряд вопросов"). Долгое время не было определенности с тем, кто займет пост главы Минветеранов. В итоге, на это место назначат замминистра обороны Наталью Калмыкову, которая до перехода в министерство возглавляла Украинский ветеранский фонд.

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"Заседание фракции прошло на положительной ноте. Президент признал, что это было неправильным ходом – увольнять и назначить министров без согласования с депутатами. Он объяснил, что некоторые члены Кабмина выгорели и нужны изменения, нужны новые люди", – рассказал РБК-Украина собеседник в СН.

И он, и другие депутаты, с которыми по итогам заседания пообщалось РБК-Украина, уверены, что после встречи с Зеленским шансы на успешное голосование за отставки и назначения новых министров стали гораздо выше.

"Думаю, что все голосования теперь пройдут гладко", – сказал один из нардепов.