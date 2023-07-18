Большое интервью Сырского: о Бахмуте, контрнаступлении и кассетных боеприпасах

Самый успешный генерал 21 века

Журналисты встретились с командующим Сухопутных сил ВСУ Александром Сырским в секретном месте рядом с командирской машиной, которую он использует для посещения своих войск и наблюдения за битвой. Сверху на ней мощный пулемет, а внутри большой экран отображает несколько прямых видеотрансляций поля боя с сотнями дронов.

"Поищите в интернете генерала Сырского, и вы увидите, что его описывают как самого успешного генерала 21 века", - говорится в материале.

Сырский руководил обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Также он был вдохновителем внезапной и успешной контратаки ВСУ в Харьковской области прошлым летом.

Теперь он руководит военными операциями на востоке Украины - одном из двух основных направлений украинского контрнаступления.

Наступление идет медленнее, чем планировалось

Журналисты осмотрели кадры сильно изрытых снарядами полей вокруг Бахмута, где некоторые из военных пытаются отступить. У Сырского спросили, не является ли его целью отвоевать город? Он улыбнулся и сказал: "Да, конечно. Пытаюсь".

Однако Сырский признает, что спустя более месяца после начала, наступление ВСУ на нескольких фронтах идет медленнее, чем многие надеялись. Он говорит, что на востоке, как и на юге, территория насыщена минами и оборонительными заграждениями. У россиян, по его словам, много опорных пунктов:

"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", - добавил генерал.

Преимущество Украины над Россией

Но генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу является сильной стороной нашей армии", - сказал он.

Это резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, похоже, страдает от распрей, когда старшие офицеры отстранены от командования.

Генерал Сырский вызывает уважение у окружающих, которые восхищаются его целеустремленностью, решительностью и хитростью. Отмечается, что он ежедневно занимается в тренажерном зале, а спит всего четыре с половиной часа в сутки.

Освобождение Бахмута - "дело чести"

К югу и северу от Бахмута ВСУ сообщают, что отвоевали у россиян около 30 квадратных километров территории. Для Сырского возвращение Бахмута также является "делом чести".

"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут... поэтому мы просто обязаны вернуть его", - добавил генерал.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила BBC, что российские войска в городе скоро окажутся в ловушке. Но артиллерийские снаряды все еще попадают на одну украинскую позицию, которую журналисты посетили всего в 3 км от города.

Алекс, один из солдат 57-й бригады Украины, описывает ситуацию как напряженную. Он указал на большую воронку, образовавшуюся от снаряда российской артиллерии утром того же дня. Он приземлился всего в нескольких метрах от его окопа. Вскоре после этого журналистам тоже пришлось бежать в укрытие.

Российские военные отличаются от "вагнеровцев", они находятся в худшем положении.

Вдали от обстрелов командиры в глубоком бункере координируют усилия по отвоеванию Бахмута. Два месяца назад, когда журналист был здесь в последний раз, Украина теряла позиции и находилась под угрозой окружения, но теперь все изменилось.

Полковник Александр Бакулин, командир 57-й бригады, говорит, что сейчас в беде находятся россияне. Он добавил, что не недооценивает своего врага, но регулярные российские войска, с которыми он сейчас сталкивается, не похожи на "вагнеровских" наемников Евгения Пригожина.

"Вагнеры" были неудобными врагами, они убивали ради убийства. Однако если мы приложим немного усилий, Бахмут можно будет окружить", - сказал BBC полковник Бакулин.

Вопреки общепринятому военному мнению, он также говорит, что его потери в наступлении меньше, чем когда его подразделение стояло на месте, защищая город.

"По его словам, движение вперед, хотя и медленное, также повысило боевой дух, поэтому переносить потери стало легче. Впервые на восточном фронте численность украинских войск теперь соответствует численности российских войск - около 160 тысяч человек. Однако Украина по-прежнему уступает российской артиллерии", - пишет BBC.

Кассетные боеприпасы от США нанесут максимальный вред вражеской пехоте

Полковник Бакулин говорит, что кассетные боеприпасы от США нужны, чтобы нанести максимальный урон вражеской пехоте.

"Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство "почему?", - говорит военный.

Но он добавил, что не может сказать, что кассетные боеприпасы решат все проблемы на поле боя. Бакулин добавил, что если бы россияне не пользовались кассетными боеприпасами, то, возможно, и Украине совесть не позволила бы делать то же самое.

Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней. BBC видели поставленные США гаубицы M777, которые будут стрелять снарядами, уже на позициях вокруг Бахмута.

Генерал говорит, что возвращение города будет иметь не только символическое значение. Он утверждает, что Бахмут также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона.

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", - добавил Сырский.