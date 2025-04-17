Пасха в Европе: что нужно знать беженцам и туристам о зарубежных традициях
В каждой европейской стране - свои пасхальные традиции. Украинцам, которые находятся за границей, стоит знать, чем особенное местное празднование и как меняется жизнь в стране в эти дни.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Visit Ukraine рассказывает, как празднуют Пасху в Европе.
Как празднуют Пасху в Европе
Во время Пасхальных праздников во многих странах ЕС меняется график работы магазинов и транспорта. Например, в Германии и Испании к основным праздникам добавляют дополнительные выходные, что позволяет местным жителям проводить длинные семейные викенды.
В некоторых странах магазины и учреждения работают по сокращенному графику, особенно в воскресенье. Это стоит учитывать, планируя поездки или покупки.
Уникальные пасхальные традиции Европы:
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Германия: на улицах появляются "пасхальные деревья" с крашеными яйцами и лентами. По всей стране проходят ярмарки с народными изделиями и сладостями;
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Франция: в городке Бессьер каждый год готовят гигантский омлет - символ единства и радости весны;
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Италия: во Флоренции проводят зрелищную традицию "взрыв тележки", которая символизирует победу добра;
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Испания: неделя перед Пасхой (Semana Santa) проходит с масштабными религиозными процессиями - с музыкой, символами и традиционными нарядами;
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Нидерланды: главный акцент на семейные завтраки и весенние ярмарки с изделиями местных ремесленников;
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Бельгия и Австрия: готовят праздничные блюда - от вафель с шоколадом до традиционных десертов, таких как "кнедели";
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Чехия и Словакия: сохраняют древние обряды - красят яйца, выпекают пироги на счастье и плодородие.
В Германии на Пасху деревья украшают писанками (фото: Getty Images)
Как работает инфраструктура на Пасху
В праздничные дни крупные супермаркеты и ТРЦ могут быть закрыты или работать меньше, особенно в воскресенье и понедельник. Маленькие магазины или рынки иногда остаются открытыми, но график может быть сокращенным.
Общественный транспорт обычно переходит на праздничное расписание. Поезда, автобусы и метро могут курсировать реже, поэтому поездки лучше планировать заранее. Проверяйте информацию на официальных сайтах или через мобильные приложения.
Что нужно учесть туристам:
- бронируйте жилье и билеты заранее - спрос растет;
- ознакомьтесь с традициями выбранной страны, чтобы не пропустить интересные события и избежать неудобств;
- закупитесь продуктами к праздникам, ведь магазины могут быть закрыты;
- проверьте график транспорта, чтобы избежать задержек;
- следите за новостями местных органов - возможны неожиданные изменения в расписании;
- а для украинцев, которые планируют поездку в ЕС, стоит оформить медицинское страхование - стоимость лечения в Европе может быть очень высокой.
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