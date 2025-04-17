Пасха в Европе: что нужно знать беженцам и туристам о зарубежных традициях

В каждой европейской стране - свои пасхальные традиции. Украинцам, которые находятся за границей, стоит знать, чем особенное местное празднование и как меняется жизнь в стране в эти дни.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Visit Ukraine рассказывает, как празднуют Пасху в Европе.

Как празднуют Пасху в Европе

Во время Пасхальных праздников во многих странах ЕС меняется график работы магазинов и транспорта. Например, в Германии и Испании к основным праздникам добавляют дополнительные выходные, что позволяет местным жителям проводить длинные семейные викенды.

В некоторых странах магазины и учреждения работают по сокращенному графику, особенно в воскресенье. Это стоит учитывать, планируя поездки или покупки.

Уникальные пасхальные традиции Европы:

Германия : на улицах появляются "пасхальные деревья" с крашеными яйцами и лентами. По всей стране проходят ярмарки с народными изделиями и сладостями;

Франция : в городке Бессьер каждый год готовят гигантский омлет - символ единства и радости весны;

Италия : во Флоренции проводят зрелищную традицию "взрыв тележки", которая символизирует победу добра;

Испания : неделя перед Пасхой (Semana Santa) проходит с масштабными религиозными процессиями - с музыкой, символами и традиционными нарядами;

Нидерланды : главный акцент на семейные завтраки и весенние ярмарки с изделиями местных ремесленников;

Бельгия и Австрия : готовят праздничные блюда - от вафель с шоколадом до традиционных десертов, таких как "кнедели";

Чехия и Словакия: сохраняют древние обряды - красят яйца, выпекают пироги на счастье и плодородие.

В Германии на Пасху деревья украшают писанками (фото: Getty Images)

Как работает инфраструктура на Пасху

В праздничные дни крупные супермаркеты и ТРЦ могут быть закрыты или работать меньше, особенно в воскресенье и понедельник. Маленькие магазины или рынки иногда остаются открытыми, но график может быть сокращенным.

Общественный транспорт обычно переходит на праздничное расписание. Поезда, автобусы и метро могут курсировать реже, поэтому поездки лучше планировать заранее. Проверяйте информацию на официальных сайтах или через мобильные приложения.

Что нужно учесть туристам: