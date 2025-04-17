Великдень у Європі: що треба знати біженцям і туристам про закордонні традиції

У кожній європейській країні - свої великодні традиції. Українцям, які перебувають за кордоном, варто знати, чим особливе місцеве святкування і як змінюється життя у країні в ці дні.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Visit Ukraine розповідає, як святкують Великдень у Європі.

Як святкують Великдень у Європі

Під час Великодніх свят у багатьох країнах ЄС змінюється графік роботи магазинів і транспорту. Наприклад, у Німеччині та Іспанії до основних свят додають додаткові вихідні, що дозволяє місцевим мешканцям проводити довгі сімейні вікенди.

У деяких країнах магазини та установи працюють за скороченим графіком, особливо в неділю. Це варто враховувати, плануючи поїздки або покупки.

Унікальні великодні традиції Європи:

Німеччина : на вулицях з’являються "великодні дерева" з фарбованими яйцями й стрічками. По всій країні проходять ярмарки з народними виробами й солодощами;

Франція : у містечку Бессьєр щороку готують гігантський омлет - символ єдності й радості весни;

Італія : у Флоренції проводять видовищну традицію "вибух візка", яка символізує перемогу добра;

Іспанія : тиждень перед Великоднем (Semana Santa) проходить із масштабними релігійними процесіями - з музикою, символами та традиційним вбранням;

Нідерланди : головний акцент на сімейні сніданки й весняні ярмарки з виробами місцевих ремісників;

Бельгія й Австрія : готують святкові страви - від вафель із шоколадом до традиційних десертів, як-от "кнеделі";

Чехія та Словаччина: зберігають давні обряди - фарбують яйця, випікають пироги на щастя та родючість.

У Німеччині на Великдень дерева прикрашають писанками (фото: Getty Images)

Як працює інфраструктура на Великдень

У святкові дні великі супермаркети та ТРЦ можуть бути зачинені або працювати менше, особливо в неділю та понеділок. Маленькі магазини або ринки іноді залишаються відкритими, але графік може бути скороченим.

Громадський транспорт зазвичай переходить на святковий розклад. Потяги, автобуси й метро можуть курсувати рідше, тому поїздки краще планувати заздалегідь. Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах або через мобільні додатки.

Що потрібно врахувати туристам: