Пасха 2025. Получат ли украинцы дополнительный выходной

В 2025 году Пасха выпадает 20 апреля. Согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Т.е. в мирное время в Украине был бы дополнительный выходной в понедельник 21 апреля.

Однако во время войны эта норма не действует. Верховная Рада отменила ее весной 2022 года. Таким образом, дополнительного выходного в этом году тоже не будет.

Отношение украинцев к Пасхе

По данным опроса КМИС, в 2025 году самыми популярными праздниками в Украине остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции в течение последних лет.

Ранее отношение к Новому году было таким же как к Рождеству (около 80%), но в последние годы его значение снизилось. Его популярность упала с 55% в 2021 году до 47% в 2024 году, однако в 2025 году он имеет 50% сторонников.

По данным КМИС, в 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

День Пасхи

Христиане восточного и западного обряда определяют день Пасхи по-разному. В 2025 году они празднуют Воскресение Христово одновременно, что происходит нечасто.

В Украине уже перенесли день Рождества с 7 января на 25 декабря и теперь отмечают его вместе со всем миром.

Как заявил глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав в интервью РБК-Украина, реформы не закончились.

"Есть вопрос реформы Пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но тоже и Пасху. Пасха - это главный христианский праздник. Наша церковь сегодня оказалась в такой ситуации, что Рождество мы празднуем все вместе, а Пасху - по-разному", - сказал Святослав.

Святослав рассказал, что на эту тему он имел очень интересный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем и с Папой Франциском.

По его словам, 2025 год будет толчком для дискуссии на вселенском уровне о необходимости и возможности реформы, совместной реформы Пасхалии.