"Большая вода" добралась до Киева. Фоторепортаж из затопленного Гидропарка

Так, из-за поднятия уровня воды в водоемах пострадала не только Киевская область. Вода добралась и до столицы, где уже сообщили о затоплении набережной, Броварского проспекта и Гидропарка.

В частности, последний посетил корреспондент РБК-Украина. На опубликованных кадрах можно заметить, как из-за весеннего паводка в Гидропарке затоплены детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Фото: в Киеве в результате паводка под воду пошел Гидропарк (Виталий Носач, РБК-Украина)

На кадрах можно заметить, что прогулки по тропинкам в Гидропарке или посиделки на скамейках недоступны для местных жителей. На территории и неподалеку можно увидеть разве что рыбаков.

Следует отметить, что еще 14 апреля вода уже начала прибывать и в дома и дачи в частном секторе на Осокорках, а также в парк "Наталка" и Оболонскую набережную.

Паводки в Украине

Напомним, что в Украине из-за паводка уже есть подтопление в ряде областей, а именно сразу в пяти регионах. В Киевской области потопы начались несколько дней тому назад. В частности, они были зафиксированы в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

Спасатели постоянно проводят мониторинг повышения уровня воды и называют ситуацию контролируемой. Сотрудники ГСЧС спасают людей и животных и мотопомпами откачивают воду.

Специалисты также утверждают, что наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

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