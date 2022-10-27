Большое темное пятно. У Зеленского предположили, кем Путин запомнится в истории

Президент России Владимир Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Надо соблюдать осторожность со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", - написал он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что любое предложение дипломатического урегулирования полномасштабной войны означает проигрыш Украины и принятие ультиматумов России.

Кроме того, по словам советника главы ОП, шантаж является единственным способом общения России с миром. Для того, чтобы покончить с этим, необходима победа Украины в войне.

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