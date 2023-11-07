RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Большая семерка" работает над противовоздушным щитом для Украины, - глава МИД Германии

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Главы МИД стран "Большой семерки" на встрече в Японии обсудят всестороннюю поддержку Украины. В частности, речь пойдет о противовоздушном щите.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.

"Украина была и остается в топе повестки дня G7", - сказала она.

По словам, на кону невероятная ставка не только для Европы, но и для "Большой семерки" в целом.

"Если мы сейчас потеряем импульс в нашей поддержке Украины, Путин безжалостно воспользуется этим - с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе", - заявила Бербок.

При этом она отметила, что другие игроки в разных регионах мира также могут сделать из этого неправильные выводы.

"Вот почему так важно, чтобы мы, "Большая семерка", продолжали решительно и всесторонне поддерживать Украину. Поэтому, например, мы продолжим вместе работать над противовоздушным щитом Украины", - добавила министр.

Щит ПВО для Украины

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.

Германия в начале ноября передал Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7