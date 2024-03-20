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Большой пожар и пострадавшие. Первые подробности "прилета" в Харькове

Фото: в Харькове из-за обстрела 20 марта есть пострадавшие (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Харькова 20 марта есть пострадавшие. Также известно о масштабном пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате сегодняшнего удара по Харькову пострадали. Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар", - рассказал он.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

На данный момент известно, что ракета оккупантов попала в здание в Холодногорском районе города.

Взрыв в Харькове

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в который раз ударили по одному из районов Харькова. На данный момент уже зафиксирован "прилет" в одном из них. Под завалами могут находиться люди.

Напомним, что помимо пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание по улице Грековской, в районе Левады. Его тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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Харьков