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"Большая честь для меня": Трамп оценил свою встречу с Зеленским

07:21 29.07.2026 Ср
2 мин
Глава Белого дома рассказал, что успел обсудить много вопросов с украинским лидером
aimg Юлия Маловичко
Фото: лидеры США и Украины - Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоялась в Вашингтоне 28 июля. По его словам, встреча прошла "очень хорошо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", - написал глава Белого дома.

Трамп также опубликовал в соцсети пару фото со встречи, на которых оба лидера позируют на камеру перед СМИ в Белом доме.

Визит Зеленского в Вашингтон

Как известно, украинский президент Владимир Зеленский сейчас пребывает с визитом в США. Среди главных задач президента - договориться о совместном с американцами производстве ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot, также Зеленский обсуждал давление на Москву и пути достижения мира в Украине.

Важным вопросом, который также поднимался на встрече с Трампом, стали антироссийские санкции, автором которых был, в частности, сенатор Линдси Грем, которого провели сегодня в последний путь.

Законопроект ограничений против РФ назвалии "адскими" санкциями не просто так - он предусматривает огромные пошлины для стран, покупающих у России энергоносители. Речь идет о нефти, газе и производных.

Санкции также направлены против "теневого флота" РФ, финучреждений, в том числе Центробанка РФ, определенных лиц, крупных объектов российской промышленности и прочее.

Стои отметить, что Зеленский в США участвовал в церемонии прощания с Линдси Гремом - сенатором, который вместе с коллегой Ричардом Блюменталем и другими представителями американского политикума активно работал над санкциями.

Также ранее РБК-Украина писало, что повляило на Дональда Трампа и его ритрику по отношению к Украине.

Среди прочего, как заявил сам Зеленский, американский президент увидел нежелание России не только заключать мир с Украиной, но даже договоряться о временном прекращении огня.

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