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Огромный пакет на подходе. Германия рассказала, что поставит Украине до конца года

Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме.

По ее словам, немецкая сторона передаст Украине бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО и антидронные системы

"Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе", - отметила Ламбрехт.

Она добавила, что Германия не ставит для себя "красных линий" в вопросе поставки оружия для Украине, но готова поставлять то, что будет согласовано с союзниками.

Напомним, ранее немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок объяснила, почему поставки танков якобы не приоритетны для Украины.

Также на днях Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая уже работает на южном направлении.

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