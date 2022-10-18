Огромный пакет на подходе. Германия рассказала, что поставит Украине до конца года

До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме.