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Ведут нас к победе. Зеленский поблагодарил защитников из Таврического направления

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Киев, Воскресенье 25 июня 2023 11:42
Ведут нас к победе. Зеленский поблагодарил защитников из Таврического направления Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников Таврического направления. По его словам, они на этой неделе выполнили больше всего работы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

Зеленский записал видео-благодарность украинским воинам, стоящим на обороне Таврического направления. Президент отметил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, артиллеристов 55-й бригады "Запорожская Сечь", десантников 79-й отдельной бригады, штурмовиков 128-й Закарпатской бригады.

"Персонально отмечу сегодня старшего лейтенанта Ивана Грисюка, младшего сержанта Николая Комиссара и солдата Владимира Кононученко. Благодарю вас за вашу твердость и меткость", - добавил он.

Глава государства также поблагодарил пограничников Краматорского, Львовского и Донецкого отрядов, воинов мобильного пограничного отряда "Дозор". Зеленский отметил успешную работу старшего сержанта Александра Копровского из группы воздушной разведки, старшего солдата Виктора Полищука и солдата Романа Бориса.

"Наши нацгвардейцы. 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Воюет на Донбассе. Спасибо, воины! В частности, отмечу аэроразведчиков - старшего солдата Александра Погоренного и солдата Максима Бобруенко. Ваше мастерство, ребята, очень помогает", - сказал он.

Президент также призвал украинцев чаще благодарить защитников и героев, ведь именно они ведут Украину к победе.

Бои на Таврическом направлении

Следует отметить, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

В начале июня украинские военные усилили наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, защитникам удалось освободить 8 населенных пунктов.

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что ВСУ на востоке начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

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