Ведут нас к победе. Зеленский поблагодарил защитников из Таврического направления
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников Таврического направления. По его словам, они на этой неделе выполнили больше всего работы на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
Зеленский записал видео-благодарность украинским воинам, стоящим на обороне Таврического направления. Президент отметил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, артиллеристов 55-й бригады "Запорожская Сечь", десантников 79-й отдельной бригады, штурмовиков 128-й Закарпатской бригады.
"Персонально отмечу сегодня старшего лейтенанта Ивана Грисюка, младшего сержанта Николая Комиссара и солдата Владимира Кононученко. Благодарю вас за вашу твердость и меткость", - добавил он.
Глава государства также поблагодарил пограничников Краматорского, Львовского и Донецкого отрядов, воинов мобильного пограничного отряда "Дозор". Зеленский отметил успешную работу старшего сержанта Александра Копровского из группы воздушной разведки, старшего солдата Виктора Полищука и солдата Романа Бориса.
"Наши нацгвардейцы. 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Воюет на Донбассе. Спасибо, воины! В частности, отмечу аэроразведчиков - старшего солдата Александра Погоренного и солдата Максима Бобруенко. Ваше мастерство, ребята, очень помогает", - сказал он.
Президент также призвал украинцев чаще благодарить защитников и героев, ведь именно они ведут Украину к победе.
Бои на Таврическом направлении
Следует отметить, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.
В начале июня украинские военные усилили наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, защитникам удалось освободить 8 населенных пунктов.
Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что ВСУ на востоке начали наступление на нескольких направлениях одновременно.
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