Півзахисник "Шахтаря" Майкон пропустить близько півроку

Фото: Майкон (shakhtar.com)

Донецькому клубу не щастить в кінці сезону

Півзахисник "Шахтаря" Майкон був прооперований і пропустить близько 6 місяців. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У бразильця діагностовано травму хрестоподібних зв'язок колінного суглоба.

Раніше сам Майкон поінформував про операцію у своєму Instagram, опублікувавши фото в лікарняному кріслі.

21-річний бразилець перейшов в "Шахтар" з "Корінтіанса" влітку 2018 року. У цьому сезоні Майкон провів за "гірників" 30 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

У 26 турі УПЛ "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Маріуполя". У майбутньому матчі не зможуть взяти участі Тарас Степаненко та Андрій П'ятов. Обидва отримали травми в протистоянні з Динамо. Крім того, через перебір карток не зможе зіграти Тайсон.

"Гірники" йдуть на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 7 очок за 7 турів до кінця чемпіонату.