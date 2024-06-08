На вечеринке КиевПрайда представители ТЦК пытались забрать мужчин на ВВК: детали инцидента

8 июня во время подготовки вечеринки ОО "UkrainePride" на место проведения события пришли представители ТЦК и СП, чтобы проверить документы у мужчин. Тех, кто не имел необходимых документов, пытались забрать для прохождения ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в KyivPride в Facebook .

Что известно об инциденте

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина представители ОО "KyivPride" сообщили, что по состоянию на 18:00 "ТЦК не находятся на территории клуба, где проводится вечеринка".

Отмечается, что ОО "UkrainePride" не будет отменять мероприятие и будет проводить Рейвах Прайд в сложившихся напряженных условиях.

9 июня на этой же локации (арт-центр Closer) ОО KyivPride будет проводить благотворительный фестиваль и организаторы опасаются, что подобная ситуация может повториться.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мер по ее обеспечению. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу", - сообщили в KyivPride.

Также они добавили, что среди всех мероприятий, которые проводят в Киеве 8 июня, представители ТЦК и СП пришли с проверкой только на ЛГБТК+ событие. Они это расценивают как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине.

Запланированные мероприятия - благотворительные

В организации подчеркнули, что их мероприятия, запланированные на 8-9 июня, благотворительны и ориентированы на поддержку наших защитниц и защитников. На этих событиях они собирают деньги для фондов и организаций, которые направляют их на помощь защитникам на бахмутское, купянское, харьковское, донецкое и сумское направления.

"В рядах ВСУ воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок", - заявили в организации.

Они добавили, что подобные действия со стороны представителей ТЦК и СП ставят под вопросом равенство прав представителей ЛГБТК+ сообщества.

В сообществе заявляют об ущемлении их прав (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Добавим также, что ежегодно в начале июня представители ЛГБТК+ сообщества проводит в Киеве Марш Равенства. В этом году его планировали провести 16 июня в столичном метро, но КГГА не дали разрешения на это. ОО "KyivPride" рассматривают другие локации для Марша, но пока о месте его проведения не сообщают.

Реакция украинцев на инцидент

После обнародования информации об инциденте многие украинцы отреагировали на событие и оставили комментарии под постом организации.

Что пишут украинцы:

Ну, так и есть равенство. В чем дело? Все должны защищать Родину, несмотря на ориентацию

Это самое лучшее решение от ТЦК за последнее время, это гораздо лучше, чем останавливать рабочие развозки

То есть у вас там есть сознательные уклонисты и нарушители закона о мобилизации и военном учете, а вы видите в этом давление?

Не думал, что буду одобрять действия ТЦК, а здесь, молодцы!

ТЦК не может быть одновременно повсюду. Любое мероприятие, которое бы они избрали, взывало бы о предвзятом отношении. Но такая сейчас жизнь. На днях ТЦК дежурили возле "Жовтня", где проходил кинофестиваль документальных фильмов. Так что ничего предвзятого в этом нет

Реакция украинцев на инцидент (скриншот)

Добавим также, что были и такие комментаторы, которые защищали представителей ЛГБТК+ сообщества, но их было значительно меньше.

Реакция украинцев на инцидент (скриншот)