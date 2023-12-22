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В Одесской ОВА рассказали о последствиях вечерней атаки дронов

Пятница 22 декабря 2023 21:53
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В Одесской ОВА рассказали о последствиях вечерней атаки дронов Фото: в Одесской ОВАЕ рассказали о последствиях вечерней атаки дронов (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В результате дроновой атаки на Одесскую область, которую Россия устроила вечером 22 декабря, была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и Силы обороны юга.

По данным Кипера, в Одесском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал он.

В то же время в Силах обороны опубликовали фото сбитого вражеского дрона. Там заявили, что враг атаковал Одессу беспилотниками "Герань". Все 7 враждебных целей сбиты силами противовоздушной обороны.

"В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района. Люди не пострадали. Коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи", - говорится в сообщении.

В Одесской ОВА рассказали о последствиях вечерней атаки дронов

Вечерняя атака дронов

Напомним, сегодня, 22 декабря, вечером россияне в очередной раз запустили дроны по Украине. Их фиксировали над акваторией Черного моря.

Согласно последним данным воздушных сил, вражеские беспилотники заметили в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также несколько групп "Шахедов" летели со стороны Черного моря в Коблево Николаевской области и в направлении Татарбунарского района Одесской области.

Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". В общей сложности они запустили 28 беспилотников, 24 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

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Одесса Война России против Украины атака дронов
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