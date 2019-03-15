У Києві ввечері утворились численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве в пятницу, 15 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Крещатик, бульваре Шевченко, улицах Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Юрия Ильенко, бульваре Дружбы народов, улице Нижний Вал.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, проспекте Академика Палладина, улице Васильковская, частично на Воздухофлотском проспекте.

Также движение затруднено на мосту Метро и Северном мосту в направлении левого берега.

На левом берегу столицы пробки зафиксированы на Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улицы Здолбуновская, улицы Евгения Сверестюка.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве завтра, 16 марта, с 08:00 до 13:00 ограничат движение на Крутом спуске.

Кроме того, завтра закрывается движение на Шулявском путепроводе на время ремонта. В частности, вносятся изменения в путь следования автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси, а также общественного транспорта. Движение будет организовано по прилегающим улицам.