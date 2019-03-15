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У Києві завтра частково обмежать рух транспорту Крутим узвозом

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 13:26
У Києві завтра частково обмежать рух транспорту Крутим узвозом
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 08:00 до 13:00

У Києві завтра, 16 березня, із 08:00 до 13:00 обмежать рух на Крутому узвозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, рух буде обмежено через роботи із фрезерування старого асфальтобетонного покриття Крутого узвозу від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт",- йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, відзавтра у Києві закривають на ремонт Шулявський шляхопровід. У зв'язку із цим рух буде організовано прилеглими вулицями. Крім того, вносяться зміни в роботу громадського транспорту та маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517. 

Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення планують завершити до кінця поточного року. 

Раніше повідомлялося, що у Києві із 1 березня у зв’язку із підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (неподалік Бесарабської площі) можливі обмеження руху транспорту.

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