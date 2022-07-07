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Вечірній обстріл Харкова: кількість загиблих і поранених зросла

Ілюстративне фото: названа кількість жертв обстрілу Харкова (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 7 липня, від обстрілів Немишлянського району Харкова загинули троє цивільних. Число жертв постійно збільшується.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, про це свідчать дані обласного центру екстреної медичної допомоги.

"В результаті обстрілу Немишлянського району російськими окупантами три цивільних загинули, п'ятеро - отримали поранення", - написав Синегубов.

Варто зауважити, що, за попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто за допомогою ракетних систем залпового вогню.

Нагадавши, сьогодні, 7 липня, приблизно о 17: 30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про"Прильоти".

При цьому кількість жертв постійно збільшується. Ще о 18: 45 стало відомо про чотирьох постраждалих і двох загиблих.

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ХарківВійна Росії проти України