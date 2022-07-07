Вечірній обстріл Харкова: кількість загиблих і поранених зросла

У четвер, 7 липня, від обстрілів Немишлянського району Харкова загинули троє цивільних. Число жертв постійно збільшується.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова , про це свідчать дані обласного центру екстреної медичної допомоги.

Варто зауважити, що, за попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто за допомогою ракетних систем залпового вогню.

"В результаті обстрілу Немишлянського району російськими окупантами три цивільних загинули, п'ятеро - отримали поранення", - написав Синегубов.

Нагадавши, сьогодні, 7 липня, приблизно о 17: 30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про"Прильоти".

При цьому кількість жертв постійно збільшується. Ще о 18: 45 стало відомо про чотирьох постраждалих і двох загиблих.

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