Вечірній обстріл Харкова: кількість загиблих і поранених зросла

У четвер, 7 липня, від обстрілів Немишлянського району Харкова загинули троє цивільних. Число жертв постійно збільшується.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, про це свідчать дані обласного центру екстреної медичної допомоги.
"В результаті обстрілу Немишлянського району російськими окупантами три цивільних загинули, п'ятеро - отримали поранення", - написав Синегубов.
Варто зауважити, що, за попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто за допомогою ракетних систем залпового вогню.
Нагадавши, сьогодні, 7 липня, приблизно о 17: 30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про"Прильоти".
При цьому кількість жертв постійно збільшується. Ще о 18: 45 стало відомо про чотирьох постраждалих і двох загиблих.
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