У Києві ряд станцій відмовилися від картки метро

Десять станцій метро Києва відмовилися від продажу і поповнення картки метро через впровадження електронного квитка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського метрополітену у Facebook.

Зазначається, що картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:

"Хрещатик" (центральний вихід)

"Театральна"

"Майдан Незалежності"

"Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS)

"Лісова"

"Арсенальна"

"Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан")

"Сирець"

"Почайна" (вихід до вул. С.Бандери)

"Площа Льва Толстого".

Водночас, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Раніше записані поїздки на картці метро можна використати як звичайно.

Нагадаємо, раніше у київському метрополітені уточнили інформацію щодо роботи центральних станцій метро 23 та 24 серпня. Деякі з них будуть тимчасово закриті для входу-виходу.

Раніше повідомлялось, що у Києві на День Незалежності змінять маршрути автобусів та тролейбусів, а також перекриють центральні дороги.