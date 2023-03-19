Второй раз за неделю. Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии

Отмечается, что истребители НАТО осуществили перехват у побережья Эстонии уже во второй раз на этой неделе.

"В рамках продолжающейся воздушной полиции в регионе 17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под НАТОвским названием Красти, его сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан-12 "Куб", - говорится в публикации.

Так, российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.

В ВВС Британии уточнили, что их военная авиация совместно с ВВС Германии проводит совместную воздушную полицию НАТО, и перехват "является обычной миссией НАТО для "Тайфунов" и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время".