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Второй раз за неделю. Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии

Фото: самолеты НАТО совершили перехват российской авиации возле Эстонии (raf.mod.uk)
Автор: Владимир Костырин

Британские и немецкие истребители "Тайфун" в рамках совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства перехватили российские самолеты, которые совершали полет вблизи воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевских ВВС Великобритании (RAF).

Отмечается, что истребители НАТО осуществили перехват у побережья Эстонии уже во второй раз на этой неделе.

"В рамках продолжающейся воздушной полиции в регионе 17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под НАТОвским названием Красти, его сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан-12 "Куб", - говорится в публикации.

Так, российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.

В ВВС Британии уточнили, что их военная авиация совместно с ВВС Германии проводит совместную воздушную полицию НАТО, и перехват "является обычной миссией НАТО для "Тайфунов" и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время".

Напомним, перед тем истребители НАТО перехватили российский самолет вблизи Эстонии 15 марта.

Также сообщалось, что перед этим США перехватили четыре российских самолета возле Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

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