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Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за критической ошибки в самолете, - Bloomberg

Давос, Среда 17 января 2024 18:53
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Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за критической ошибки в самолете, - Bloomberg Архивное фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса, как было запланировано в среду, из-за критической ошибки в его самолете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что после полета из Давоса на вертолетах и посадки на модифицированный Boeing 737 Блинкен и его группа были проинформированы о том, что полеты на самолете признаны опасными.

Обнаруженную ранее утечку кислорода устранить не удалось. Поэтому вылететь домой из Давоса из-за критической ошибки в его самолете Блинкену не удалось.

"Самолет меньшего размера направлялся в Цюрих из Брюсселя, чтобы доставить домой главного американского дипломата, в то время как многим из его помощников и представителей прессы пришлось лететь в Вашингтон по коммерческим делам", - пишет издание.

Инциденты с самолетами Boeing 737 MAX

В конце декабря 2023 г. корпорация Boeing обнаружила ослабленный болт в системе управления рулем в самолетах 737 MАХ, что может повлиять на управление судами.

Поэтому Федеральное авиационное управление США (FAA) приказало временно остановить полет некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Решение было принято после того, как борт авиакомпании Alaska Airlines аварийно приземлился из-за потери части самолета во время полета.

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