Второй раз за утро: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы "Кинжалов"

Массированный обстрел Украины 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Так, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.

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