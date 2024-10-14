RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Второй раз за месяц: посольство Украины в Австрии получило сообщение о "заминировании"

Фото: посольство Украины в Республике Австрия (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Посольство Украины в Австрии получило уведомление о возможном минировании здания. Это уже второе сообщение за последние 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия в Facebook.

Как рассказали в консульстве, 14 октября работники получили уведомление о возможном минировании здания.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, что предварительное уведомление посольство получило в пятницу, 27 сентября. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.

Стоит также отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована волна сообщений о минировании - они затронули министерства, учебные заведения, городские советы и не только. Подробно об этом –читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия