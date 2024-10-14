Второй раз за месяц: посольство Украины в Австрии получило сообщение о "заминировании"

Как рассказали в консульстве, 14 октября работники получили уведомление о возможном минировании здания.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, что предварительное уведомление посольство получило в пятницу, 27 сентября. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.

Стоит также отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована волна сообщений о минировании - они затронули министерства, учебные заведения, городские советы и не только. Подробно об этом –читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .