Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет

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Когда будет решение и какова причина

О том, что придется поднять тарифы на свет для населения, говорят несколько недель. Причины - критическая ситуация после российских ударов по объектам энергетики, дефицит в энергосистеме и подготовка к следующему осенне-зимнему периоду.

По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, из-за массированных атак с 22 марта Украина потеряла более 8 ГВт мощностей. Это огромный дефицит, и стабильность энергосистемы удается поддержать благодаря "нечеловеческим усилиям".

Подготовка к отопительному сезону - еще один большой вызов. В правительстве просчитывают, на какие ресурсы могут положиться, и уже понятно, что без повышения тарифа для населения не обойтись, добавила она.

Ни одна страна не сталкивалась с такими атаками, а украинская энергосистема является единственной в мире, которая выдержала подобный шквал обстрелов, объясняет вице-президент Energy Club Максим Билявский. Однако потери генерирующих мощностей ощутимы, особенно в тепловой генерации.

"Примечательно, что то повышение тарифа, которое было в 2023 году, позволило добавить энергосистеме 3 ГВт, которые дали нам возможность безопасно пройти прошлый отопительный сезон", - рассказал он РБК-Украина.

На днях министр энергетики Герман Галущенко объявил, что новое повышение тарифов на свет точно будет.

"Этот вопрос на рассмотрении, мы проводим окончательные расчеты. Решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая", - заявил он в пятницу на часе вопросов к правительству в Верховной раде.

Отметим, на прошлой неделе профильный регулятор НКРЭКУ повысил максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Новые цены начнут действовать с 1 июня 2024 года.

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Как и на сколько могут поднять тариф на свет

По данным РБК-Украина, окончательного решения о новом тарифе еще нет, но обсуждался потолок на уровне 3,96 гривен за кВт*ч. Также сообщалось о возможном повышении в пределах 3,5-4 гривен.

Тариф для населения утверждает Кабинет министров с подачи НКРЭКУ. Соответственно, правительственное решение ожидается в ближайшие дни.

Повышение может произойти с 1 июня или с 1 июля. Дата, по информации источников РБК-Украина, еще не определена. Официально о ней пока тоже не сообщали. Но очевидно, что это будет не последний этап.

"Сложно сказать, каким будет новый тариф, но понятно, что он будет значительно ниже рыночного уровня. Кроме того, малообеспеченные домохозяйства будут продолжать получать субсидии", - говорит Билявский.

На сегодня действует тариф на уровне 2,64 гривен за кВт*ч. Он не покрывает даже расходы на передачу, распределение и поставку (в среднем 2,88 гривен за кВт*час). То есть бытовые потребители получают электроэнергию как товар бесплатно, объясняет эксперт. А рыночная цена гораздо выше.

До 1 июня 2023 года, когда появился единый тариф 2,64 гривен, действовал дифференцированный подход. Те, кто потреблял до 250 кВт*ч в месяц, платили 1,44 гривен за киловатт, при большем потреблении тариф составлял 1,68 гривен за киловатт.

По словам министра Галущенко, в Украине возвращаются к похожему подходу.

"Не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой. Будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", - отметил он.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко полагает, что тариф разделят на до и свыше 100 киловатт в месяц.

"Наиболее вероятно, что на первые 100 кВт*ч останется 2,64 гривен. На все, что свыше 100 кВт*ч в месяц, думаю, поднимут до 4,8 гривен. Могут быть другие варианты, но я считаю, что этот наиболее вероятный", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

По мнению Билявского, для тех, кто потребляет свыше 250 кВт, есть смысл установить рыночный уровень. А выравнивать тариф для домохозяйств нужно последовательно. Например, в несколько очередей в течение 18 месяцев.

Какова рыночная цена и почему тариф может вырасти еще больше

Отметим, еще в прошлом году Нацкомиссия (НКРЭКУ) предлагала повысить тариф в два этапа. На первом - до 2,88 гривен, на втором - до 5,5 гривен за киловатт. Тогда в правительстве решили остановиться на тарифе 2,64 гривен, который минимально позволял сохранить энергосистему в условиях 2023-го. Но стало понятно, что цены на электроэнергию будут приближаться к рыночным.

Средняя цена в мае в коммерческом сегменте составляет около 4 гривен за кВт*час. Если добавить расходы на передачу, распределение и доставку, выходит около 7,5 гривен в среднем по Украине, объясняет Омельченко. Это и есть коммерческий тариф с учетом всех факторов.

"Но никто не рискнет поднимать до такой величины. Во-первых, по политическим причинам, во-вторых, из-за того, что многим будет сложно его оплачивать. Поэтому, видимо, остановятся на срединном варианте", - считает эксперт.

Хотя в принципе не исключено дальнейшее повышение в несколько этапов. Но главным принципом должно быть, чтобы те, кто могут заплатить, платили, а кто нет - получали субсидии. Потому что при росте тарифы увеличиваются налоговые поступления. И соответственно увеличивается возможность компенсаций малообеспеченным категориям, добавил он.

Отметим, тарифы в Украине - самые низкие в Европе. В пересчете на евро это около 0,06 евро за кВт*ч. Повышение до условных 5 гривен будет означать 0,11 евро за киловатт. Почти столько платят в Сербии, Албании и Венгрии. Немного больше в Молдове и Хорватии, в два раза выше в Норвегии, Румынии, Польше и большинстве стран Евросоюза. Лидеры - Италия, Кипр, Бельгия, Ирландия и Германия. В последней платят по 0,40 евро за киловатт.

В Государственной инспекции энергетического надзора Украины говорят, что низкий тариф тормозит восстановление энергосистемы.

Почему дефицит летом увеличится и что будет с графиками

Повышение тарифа на свет, вероятно, спровоцирует рост задолженности по оплате за коммунальные услуги. Однако других вариантов нет, объясняет Владимир Омельченко.

Разницу между рыночной ценой и тарифом для населения покрывают "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Первый еще в 2022 году потерял Запорожскую АЭС - свой самый большой актив, и сейчас фактически проходит пик ремонтной кампании. А после весенней кампании российских ударов разрушены 50% мощностей гидроэнерго. Возможности продолжать дотации больше нет, подчеркнул эксперт.

Повышение тарифов - это возможность профинансировать ремонты государственных электростанций, что позволит обеспечить страну светом и сейчас, и следующей зимой.

"Если не будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, то зимой в энергосистеме будет огромный дефицит, и свет может отключаться не на несколько часов, а на несколько суток", - отметил Максим Билявский.

Прямо сейчас дефицит генерирующих мощностей привел к тому, что в Украине снова вернулись к графикам отключения света. Пока с понедельника по пятницу. Причем графики действуют не круглые сутки, а преимущественно в пиковые часы, если позволяют лимиты от "Укрэнерго".

Повышение тарифа на свет поможет сократить долги на рынке и несколько оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях, но не избавит от необходимости подавать электричество по графику, говорит Омельченко.

"По крайней мере в краткосрочной перспективе. В средне- и долгосрочной перспективе - да. Сказать, что если с 1 июня поднимут тарифы для населения, то уже через месяц полностью восстановят 8 ГВт мощностей, - неправильно. Это может ускорить восстановление, но это будет не быстро", - отмечает он.

Кроме того, есть реальный риск, что после повышения тарифов будут еще больше ограничивать население. Связано это в первую очередь с летом, когда на ремонтную кампанию накладывается жаркая погода и рост потребления из-за тех же кондиционеров.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - рассказал Омельченко.

Особенно на себе это чувствуют жители Киева. Поскольку нынешняя методика определения лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры в том или ином регионе. В столице такой инфраструктуры много, и работает она не только на Киев, но и на всю страну - парламент, министерства и так далее.

Поэтому и отключений в Киеве на прошлой неделе было больше, чем в среднем по стране. На сегодня правительство пересматривает методику и поручило разработать справедливые графики.

Подробнее об этом читайте по ссылке.

При подготовке материала использовались: заявления министра энергетики Германа Галущенко, его заместителя Светланы Гринчук, комментарии директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко и вице-президента Energy Club Максима Билявского.