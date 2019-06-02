Вдова Вороненкова в РФ просить перевірити нові дані про замовника вбивства

Фото: Марія Максакова (twitter.com/24topkz)

Вдова екс-депутата просить перевірити причетність до вбивства колишнього співробітника Слідчого комітету

Вдова вбитого колишнього депутата Державної думи Дениса Вороненкова Марія Максакова звернулася до голови Слідчого комітету Росії Олександа Бастрикіна з проханням перевірити причетність до вбивства її чоловіка колишнього співробітника слідчого комітету Дениса Панаітова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

"Я прошу застосувати до нього всі норми законодавства РФ, і я прошу Слідчий комітет і особисто вас, Олександре Івановичу, взяти цю справу під свій особистий контроль", - заявила Максакова.

Також були надані кадри, на яких, за твердженням Максаковою, вона з Панаітовим обговорювала нерухомість.

"Послухай, у мене-то домовленості були з людиною. Помер він, не помер, убили, не вбили — без різниці", - заявив співрозмовник Максаковою.

Повідомляється, що Панаітов є колишнім начальником відділу Слідчого комітету. Раніше Максакова повідомляла, що вона разом з чоловіком арендували у нього квартиру в Києві, а після домовилися провести обмін нерухомістю: Максакова переписала на нього свою квартиру в Москві, а він повинен був віддати їй житло у Києві. Вдова Вороненкова стверджує, що Панаітов не виконав частину своєї операції, а права на квартиру в Москві отримав за день до вбивства Вороненкова.

Зазначимо, що Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Генпрокуратура України вважає, що замовником вбивства був колишній цивільний чоловік Максаковою Володимир Тюрін.

Нагадаємо, що суд в РФ закрив справу проти вбитого екс-депутата Держдуми Вороненкова. Суд розглядав справу по суті, коли вирішив задовольнити клопотання сина і матері підсудного, припинивши кримінальну справу стосовно Вороненкова у зв'язку з його смертю.