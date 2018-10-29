Суд в РФ закрив справу проти вбитого екс-депутата Держдуми Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Справу проти Вороненкова про шахрайство закрили у зв'язку зі смертю депутата

Тушинський суд Москви закрив кримінальну справу проти колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, вбитого в Києві в березні 2017 року. Про це передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наголошується, що суд розглядав справу по суті у понеділок, 29 жовтня, коли вирішив задовольнити клопотання сина і матері підсудного, припинивши кримінальну справу стосовно Вороненкова у зв'язку з його смертю.

Уточнюється, що держзвинувачення підтримало клопотання через відсутність вимоги родичів про реабілітацію підсудного. Проти закриття справи не заперечували також сестра Вороненкова Ірина та його вдова Марія Максакова.

Вороненкову заочно інкримінувалися фальсифікація єдиного державного реєстру юридичних осіб та шахрайство. За версією слідства, Вороненков був притягнутий до розкрадання будівлі загальною площею 1499,4 кв. м і ринковою вартістю 127 млн рублів, що належить одній з компаній в Москві.

Нагадаємо, 18 жовтня 2018 в Шевченківському райсуді Києва почали зачитувати обвинувальний акт у справі про вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 в центрі Києва, його охоронець встиг відкрити вогонь по кілеру. Вбивцею виявився українець Павло Паршов, згодом він помер у лікарні. На сьогодні на лаві підсудних перебувають Ярослав Тарасенко та Олександр Лось, звинувачені в причетності до замовного вбивства. Інші співучасники злочину Юрій Василенко та Олександр Левенець оголошені в розшук.