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Вдова Вороненкова в РФ просит проверить новые данные о заказчике убийства

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 21:50
Вдова Вороненкова в РФ просит проверить новые данные о заказчике убийства
Фото: Мария Максакова (twitter.com/24topkz)

Вдова экс-депутата просит проверить причастность к убийству бывшего сотрудника Следственного комитета

Вдова убитого бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова обратилась к председателю Следственного комитета России Александу Бастрыкину с просьбой проверить причастность к убийству ее мужа бывшего сотрудника следкома Дениса Панаитова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", - заявила Максакова.

Также были предоставлены кадры, на которых, по утверждению Максаковой, она с Панаитовым обсуждала недвижимость.

"Послушай, у меня-то договоренности были с человеком. Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы", - заявлял собеседник Максаковой.

Сообщается, что Панаитов является бывшим начальником отдела Следственного комитета. Ранее Максакова сообщала, что она вместе с мужем арендовали у него квартиру в Киеве, а после договорились произвести обмен недвижимостью: Максакова переписала на него свою квартиру в Москве, а он должен был отдать ей жилье в Киеве. Вдова Вороненкова утверждает, что Панаитов не выполнил часть своей сделки, а права на квартиру в Москве получил за день до убийства Вороненкова. 

Отметим, что Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Генпрокуратура Украины считает, что заказчиком убийства был бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин. 

Напомним, что суд в РФ закрыл дело против убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова. Суд рассматривал дело по существу, когда решил удовлетворить ходатайство сына и матери подсудимого, прекратив уголовное дело в отношении Вороненкова в связи с его смертью.

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