Днем оккупанты обстреляли Бахмут: погибли два человека

В полдень в среду, 4 января, российские военные обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии. Один из снарядов убил двух женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.

"Женщины находились в крайне опасном районе и у них не было сил быстро укрыться от обстрела", - добавили полицейские.