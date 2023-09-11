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Днем до +30, а ночью прохладно: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики не пронзают дождей сегодня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 11 сентября, будет сухой и почти безветренной. Днем будет тепло, а ночью температура опустится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, по всей Украине переменная облачность. Однако сегодня дождей не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +19 +24 градуса. В Закарпатской области прогнозируется до +30 днем.

Ночью температура воздуха опустится до +5 +10 градусов, а на побережье морей будет +13.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в пределах +22 +24 градусов, а ночью от +8 до +10.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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