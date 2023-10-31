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Погода в Киеве установила новый рекорд, их уже 40 с начала года

Киев, Вторник 31 октября 2023 11:58
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Погода в Киеве установила новый рекорд, их уже 40 с начала года Фото: погода в Киеве установила новый рекорд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве установлен новый погодный максимум. На этот раз он касается температуры воздуха, которая поднялась до рекордных "плюсов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6 °С", - говорится в сообщении.

Как отмечают климатологи, это на 2,3 °С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

"Это уже 40-й температурный рекорд с начала года в столице", - добавили специалисты.

Недавние погодные рекорды

Отметим, что буквально 28 октября в Киеве біл побит рекорд максимальной скорости ветра. В этот день она достигла рекордніх 20 м/с, повторив предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году. Кроме того, 22 октября в Киевской области был установлен новый температурный рекорд - +21.3°С. Он побил показатель 88-летней давности.

Напомним, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла. Таким образом был побит столетний рекорд.

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