Притворялся сотрудником СБУ. Задержан мошенник, который "отмазывал" мужчин от призыва

В Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности и предлагал за деньги "отмазывать" мужчин от призыва. За свои услуги он брал 3 тысячи долларов с клиента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По результатам оперативных мероприятий в Виннице задержан мошенник, который представлялся сотрудником Службы безопасности Украины и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва", - говорится в сообщении.

Как работала схема?

Свои "услуги" мошенник оценивал в 3 тысячи долларов с одного клиента. За эту сумму злоумышленник, представляясь сотрудником спецслужбы, потребовал от должностного лица военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение.

"Там уклониста должны были признать ограниченно пригодным к военной службе. Таким образом он хотел избежать участия в боевых действиях ВСУ", - добавили в ведомстве.

Задержание мошенника

Сотрудники СБУ задержали мошенника "на горячем" во время получения им второй части денег за "решение вопроса" с госпитализацией клиента.

По данным следствия, мошенником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности.

Также во время обысков по адресу его жительства обнаружено 60 патронов к автомату Калашникова.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, что СБУ не впервые рассекречивает схемы по незаконному выезду мужчин от 18 до 60 лет за границу в связи с введением военного положения в Украине из-за масштабного вторжения РФ. Буквально вчера руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области изготавливали фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники во время попытки выехать в Черновицкой и Закарпатской областях.

По данным пограничников, с начала летнего сезона количество мужчин, пересекающих украинскую границу, выросло до 100 тысяч. Из них 45% мужчин являются водителями, работающими на предприятиях. Еще 16% мужчин являются многодетными родителями, также 16% - имеют инвалидность. Подробнее - в материале РБК-Украина.