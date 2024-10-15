ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп заявил, что Путин говорил ему о вторжении в Украину

США, Вторник 15 октября 2024 08:55
UA EN RU
Трамп заявил, что Путин говорил ему о вторжении в Украину Фото: Путин говорил Трампу о вторжении в Украину (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин давно хотел вторгнуться в Украину. Этого не произошло раньше якобы из-за позиции Дональда Трампа.

Об этом заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент подтвердил свои отношения с Путиным и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло при нем.

"Я прекрасно лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках с лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Комментируя решение Путина о вторжении, он сказал: "Это было для него как зеница ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете".

Трамп сказал, что у него также были хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным больше года, - сказал он. - Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь положить конец этой войне... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне как избранный президент".

Он продолжил: "Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все".

Заявления Трампа прозвучали после того, как отрывки из готовящейся к выходу книги журналиста Боба Вудворда "Война" показали, что Трамп провел несколько бесед с Путиным после ухода с поста президента.

Один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп отдал приказ своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин

В последние дни Камала Харрис и ее сторонники использовали информацию об этих разговорах для атак на кандидата от Республиканской партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
ВСУ вернули позиции в Торецке, войска РФ продвинулись в районе Водяного: карты ISW
ВСУ вернули позиции в Торецке, войска РФ продвинулись в районе Водяного: карты ISW
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам