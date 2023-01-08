Конфискация активов России. Правовая база в ЕС может появиться через полгода
В Европейском союзе уже в ближайшее полугодие может появиться юридическая база для решения конфискации замороженных активов Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время телемарафона.
Стефанишина рассказала, что в Украине в команде Генерального прокурора создана группа, которая нарабатывает единый алгоритм для принятия решения о конфискации российских замороженных активов. Она также подчеркнула, что лидером в конфискации активов РФ остается ЕС, ведь он объединяет 27 стран из которых почти в каждой стране есть определенная часть собственности, которая заморожена в рамках санкций.
"Поэтому это должен быть скоординированный механизм... Готовится правовая рамка. На сегодняшний день в рамках "Группы семи" сформировано понимание, что это должен быть скоординированный процесс. Я ожидаю, что в ближайшее полугодие будет сформирована юридическая база для такого решения, и на площадке Европейской комиссии этот блок, касающийся конфискации, будет частью процесса обновления", - пояснила вице-премьер.
Она также добавила, что сейчас создаются соответствующие фонды, где конфискованные средства РФ могут аккумулироваться и направляться на текущие и послевоенные восстановления Украины.
Напомним, РБК-Украина сообщало, сколько в 2022 году потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС.
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