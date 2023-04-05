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Ударили из "Торнадо". Россияне снова атаковали Центр для бездомных в Константиновке

Фото: россияне снова атаковали Центр учета бездомных лиц в Константиновке Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты за минувшие сутки массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. Также под ударом оказался Бахмут, где 5 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Константиновка получила два удара с "Торнадо" - повреждена больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшая кофейня", - рассказал он.

Также, по словам главы региона, известно о 5 раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте. Кроме того, как отметил Кириленко, один человек ранен в Торецке.

Как сообщалось, российские войска обстреляли Донецкую область 4 апреля. В результате чего четыре человека погибли, а 11 ранены.

Напомним, в пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

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Донецкая областьКонстантиновка