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Россия провалила испытания баллистической ракеты во время визита Байдена в Киев, - CNN

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Вашингтон, Среда 22 февраля 2023 02:50
Россия провалила испытания баллистической ракеты во время визита Байдена в Киев, - CNN Фото: российский президент Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Во время визита президента Джо Байдена в Киев в понедельник Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.

Испытание тяжелой ракеты "Сармат", по всей видимости, провалилось. Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник.

Напомним, что Путин в обращении заявил, кроме прочего, что Россия приостанавливает действие основополагающего договора с США о взаимном контроле над ядерным оружием - Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Несмотря на "непонятное" решение российского президента Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

В понедельник, 20 февраля, в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он с Владимиром Зеленским почтил память Героев Небесной Сотки.

Президент Украины назвал визит Байдена в Киев самым важным за всю историю отношений между странами.

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