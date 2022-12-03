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Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 08:56
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро субботы, 3 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 90 600 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 90600 (+510);
  • танков - 2917 (+1);
  • боевых бронированных машин - 5886 (+3);
  • артиллерийских систем - 1906 (+1);
  • РСЗО - 395 (+0);
  • средства ПВО - 210 (+0);
  • самолетов - 280 (+0);
  • вертолетов - 263 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1572 (+8);
  • крылатые ракеты - 531 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8);
  • специальная техника - 163 (+0).

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