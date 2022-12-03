Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба

Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)

По данным на утро субботы, 3 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 90 600 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили: личного состава - около 90600 (+510);

танков - 2917 (+1);

боевых бронированных машин - 5886 (+3);

артиллерийских систем - 1906 (+1);

РСЗО - 395 (+0);

средства ПВО - 210 (+0);

самолетов - 280 (+0);

вертолетов - 263 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1572 (+8);

крылатые ракеты - 531 (+0);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8);

специальная техника - 163 (+0).