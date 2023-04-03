ВСУ уничтожили более 175 тысяч оккупантов с начала войны и сбили 13 БПЛА за сутки

По данным на утро понедельника, 3 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 ББМ и 13 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

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