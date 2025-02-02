Вчерашняя атака РФ на Полтаву: количество погибших увеличилось до 12, среди них 2 ребенка

"Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка", - говорится в публикации чрезвычайников в Telegram-канале в семь утра.

В ГСЧС также проинформировали, что в результате российского воздушного удара в Полтаве число пострадавших составляет семнадцать человек. Из них - четыре ребенка.

"Спасены 22 человека", - рассказали в Службе.

Также чрезвычайники добавили, что на месте вражеской атаки продолжается аварийно-спасательная операция.

Российский ракетный удар по Полтаве 1 февраля

Напомним, 1 февраля утром российские террористы во время комбинированной воздушной атаки по Украине ударили также по Полтаве. Захватчики попали в жилой дом.

В Полтаве уже около суток продолжаются спасательные работы на месте российского удара.

В течение вчерашнего дня число погибших и пострадавших из-за вражеского обстрела росло. Так, поздно вечером накануне в ГСЧС информировали, что в больнице умер раненый человек, и на тот момент число погибших было 11.

РБК-Украина в отдельном материале подробно писало о последствиях российского массированного ракетно-дронового удара по городам Украины утром 1 февраля.