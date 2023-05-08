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Россияне обстреливают Харьков

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Харьков, Понедельник 08 мая 2023 21:50
Россияне обстреливают Харьков Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обновлено 22:11

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане слышали 5 взрывов. По его словам, три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняет.

Синегубов также заявил, что оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги.

"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил глава ОВА.

Местные Telgram-каналы сообщают о как минимум четырех взрывах. Также воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, что в результате обстрела Станислава в Херсонской области количество раненых возросло до 10 человек.

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