Вчерашний обстрел Двуречной Харьковской области: два человека погибли, один ранен

Так, по обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице.

"Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами", - добавил он.

Напомним, российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района в среду, 12 апреля, в результате чего пострадало гражданское население. До этого сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили тяжелые ранения.

До этого российские войска сегодня, 1 апреля, обстреляли поселок Двуречная Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.