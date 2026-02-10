Учиться можно из дома, а бумаг станет меньше: водителям упростили получение "кода 95"

В Украине обновили правила подготовки и повышения квалификации водителей, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов . Речь идет о приказе №1728.

Документ регулирует работу учебных центров и процедуры подтверждения профессиональной компетентности водителей, а также является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины - в частности относительно соответствия требованиям директив ЕС в сфере транспортных перевозок.

Зачем пересмотрели правила

В министерстве объясняют, что обновления направлены сразу на несколько целей: упростить государственное регулирование, перевести значительную часть процессов в цифровой формат и повысить качество и прозрачность обучения.

Отдельный акцент сделан на борьбе с так называемым "фейковым" или формальным обучением, когда водители получают документы без реального прохождения занятий и экзаменов. Соответствие таких программ стандартам ЕС также рассматривалось в контексте продолжения "транспортного безвиза с Евросоюзом".

Что изменится для водителей

Обновленные правила делают обучение более гибким. В частности, водители, которые уже имеют сертификат профессиональной компетентности, смогут:

расширять категории;

проходить сокращенные программы - только по тем модулям, которые они ранее не осваивали.

Также официально разрешаются дистанционная, дуальная и смешанная формы обучения. Обновляются и сами программы - с акцентом на безопасность движения, домедицинскую помощь, правильную погрузку транспортных средств и работу с современными тахографами.

Более жесткий контроль за обучением

Одно из ключевых нововведений - обязательная фото- и видеофиксация:

учебных занятий;

тестирований и экзаменов;

заседаний аттестационной комиссии министерства.

Это правило будет действовать и при подготовке водителей для получения квалификационной карточки водителя - так называемого "кода 95". Решения и протоколы аттестационных комиссий будут публиковаться на официальном сайте министерства.

В Минразвития подчеркивают, что цель этих изменений - сделать обучение реальным, а не формальным.

Что изменится для учебных центров

Для учебных центров правила одновременно упрощают бюрократию:

уменьшается перечень документов для получения статуса учебного центра;

уточняются требования к материально-технической базе, в частности о наличии тренажеров для смарт-тахографов;

разрешается электронная коммуникация с министерством - документы, сообщения и материалы можно передавать онлайн.

Кроме того, свидетельства об определении учебным центром становятся бессрочными. Вместо аннулирования вводится процедура приостановления или прекращения действия свидетельства.

Когда заработают новые правила

Изменения вступят в силу через три месяца после официального опубликования приказа. Ранее выданные свидетельства учебных центров остаются в силе и могут быть переоформлены на бессрочные при условии подачи документов.

Учебные центры должны подать необходимые материалы в министерство не позднее чем через шесть месяцев после вступления в силу изменений.

Что важно знать перевозчикам

С августа 2025 года наличие такого обучения является обязательным лицензионным требованием для международных перевозок пассажиров и грузов.

По состоянию на февраль 2026 года в Украине насчитывается более 60 тысяч профессиональных водителей, которые уже получили сертификат профессиональной компетентности, а соответствующее обучение обеспечивают 30 учебных центров.

В министерстве отмечают, что новые правила должны уменьшить расходы для бизнеса, повысить качество подготовки водителей и приблизить украинский рынок перевозок к стандартам ЕС.