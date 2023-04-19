ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не будет хватать миллионов людей. МОН прогнозирует дефицит кадров в образовании

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 16:19
Не будет хватать миллионов людей. МОН прогнозирует дефицит кадров в образовании Фото: министр образования и науки Оксен Лисовой (facebook.com oksenlisovyi)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас перед украинским образованием есть много вызовов, вызванных, в частности, пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением России. Все это приведет к кадровому дефициту в области образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в ходе презентации результатов исследования "Образование во время войны".

По словам министра, одной из задач украинского образования будет возвращение украинцев, в результате полномасштабного вторжения уехавших за границу.

Лисовой также отметил, что людей, живших на временно оккупированных территориях, нужно будет интегрировать в "украинский мир".

"Сегодня мы прогнозируем дефицит в несколько миллионов человек, даже если образование сделает все необходимое, чтобы вернуть наших людей из-за границы и интегрировать находящихся в оккупации, в украинский мир", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Лисовой предложил упростить обучение для детей, которые учатся в иностранных и украинских школах одновременно, и призвал обсудить вопрос о сокращении количества школьных предметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования вчитель
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис