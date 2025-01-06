"Учительскую тысячу" будут начислять по-новому: сколько денег получат педагоги
Министерство образования и науки Украины (МОН) уточнило новые правила начисления ежемесячной доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда для педагогов, более известной как "учительская тысяча". Отныне размер этой доплаты будет зависеть от объема учебной нагрузки учителя.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН.
В ведомстве отмечают, что доплата для педагогов будет определяться пропорционально объему выполняемой работы. Если учитель имеет нагрузку меньше, чем нормированная ставка, ему будет начислена базовая сумма - 1300 грн (1000 грн "на руки").
Для педагогов, которые совмещают несколько должностей, например, учителя и администратора или психолога и учителя, доплата также будет пропорциональной. Например, если практический психолог работает на 0,25 ставки, а дополнительно выполняет обязанности учителя на 18 часов в неделю, он получит 1300 грн за основную должность и еще 1300 грн за педагогическую нагрузку как учитель.
Согласно новым правилам, такая система позволит более справедливо учитывать нагрузку учителей, а также обеспечить им надлежащую компенсацию за совмещение обязанностей.
Напомним, с января 2025 года украинские педагоги начнут получать ежемесячную доплату к заработной плате. Ее размер составит 1000 гривен после уплаты налогов. Правительство уже распределило субвенцию в размере 4,6 млрд гривен для обеспечения выплат в первом полугодии. С 1 сентября доплата вырастет до 2000 гривен "на руки".
Отметим, еще в 2023 году министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о запланированном повышении зарплат учителям, которое должно было состояться в сентябре 2024 года
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